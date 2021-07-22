محمد الشناوي يحصل على أعلى تقييم بين لاعبي المنتخب الأولمبي.. تفاصيل

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حصل محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي على أعلى تقييم في مباراة مصر وإسبانيا في المواجهة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة من أولمبياد طوكيو.

و طبقا لـ SofaScore يعد محمد الشناوي هو أعلى اللاعبين في مواجهة مصر وإسبانيا بينما حصل رمضان صبحي على أقل تقييم ويستعرض دوت الخليج أرقام حارس عرين الفراعنة.

التصديات : ٥ تصديات من داخل منطقة الجزاء : ٣ تصديات من خارج منطقة الجزاء : ٢

تقييم صادم لـ رمضان صبحي في مباراة مصر وإسبانيا

بينما حصل رمضان صبحي جناح الفراعنة على تقييم صادم في مباراة مصر وإسبانيا ، حيث حصل على أقل تقييم بين اللاعبين في أولى مواجهات الفراعنة في طوكيو 2020.

شهدت مواجهة منتخب مصر أمام المنتخب الإسباني لكرة القدم رقما مميزا للحارس محمد الشناوي حامي عرين النادي الأهلي والمنتخب المصري وذلك بعد على خلفية مشاركته في المواجهة الأولى للفراعنة بأولمبياد طوكيو2020.

الشناوي يستمر في تحطيم الأرقام

وأصبح محمد الشناوي أول حارس في تاريخ مصر والحراس المصريين يلعب في الثلاث بطولات العالمية ، حيث شارك مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية في البطولة التي توج بها النادي الأهلي بالميدالية البرونزية.

وشارك الشناوي مع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي أقيمت في روسيا وخرج منها الفراعنة في الدور الأول بعد حصول حارس الأهلي على رجل المباراة في مواجهة أوروجواي.

وأكمل الشناوي رقمه القياسي بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا في إولى مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020 ليصبح أول حارس يشارك في الثلاث بطولات العالمية.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.