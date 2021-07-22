التعليم العالى: بدء اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية مباشرة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مكتب التنسيق سيبدأ أعماله مباشرة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





وقامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.govعلى شبكه الإنترنت وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021. وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهى: كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا. وتضمنت كليات التربية الرياضية، وشعبتى التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وشعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كما تشمل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية)، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق.

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