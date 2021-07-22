القوى العاملة: تعيين 705 شباب فى أسيوط

وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 44 ألفاً و628 جنيها، لـ 23 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 23 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 3.307 عمال، بإجمالى مليون و653 ألفاً و500 جنيه.
كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة، وأسفر عن تحرير 105 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1.449 منشأة، وأسفر عن تحرير 84 محضراً، وبحث 9 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية، وندوة فى مجال عمل الطفل.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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