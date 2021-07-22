/641592/كيف-نجح-رجال-الفراعنة-في-خطف-التعادل-من-إسبانيا وتصدر-المجموعة

حقق المنتخب المصري تعادلا مثيرا أمام إسبانيا في إولى مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، في المواجهة التي أنتهت بالتعادل السلبي ، ويستعرض دوت الخليج كيف نجحت «رجال» الفراعنة في خطف التعادل من إسبانيا وتصدر المجموعة.

ونجح شوقي غريب في غلق المساحات على لاعبي منتخب إسبانيا عن طريق الخط الدفاع الذي ظهر بقوة عالية للغاية عن طريق أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأسامة جلال مع تواجد أكرم توفيق وإمام عاشور.

كيف نجحت «رجال» الفراعنة في خطف التعادل من إسبانيا

وأستطاع المنتخب صد هجوم المنتخب الإسباني عن طريق الضغط المحكم مع تألق محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة لينجح المنتخب الوطني في خط نقطة ثمينة من بطل أوروبا ونجاح شوقي غريب في

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بالضغط من قبل لاعبي المنتخبين، واستطاع لاعبو المنتخب المصري من صناعة العديد من الفرص، كما نجحوا في السيطرة على هجمات لاعبو منتخب إسبانيا، وتحسن أداء الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وشهد هذا الشوط تغيرات بالجملة من قبل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث حل عمار حمدي مكان إمام عاشور، وصلاح محسن مكان أحمد ياسر ريان، وإبراهيم عادل مكان طاهر محمد طاهر، كما قام لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بإحداث ثلاث تغيرات أيضا.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

شهدت مواجهة منتخب مصر أمام المنتخب الإسباني لكرة القدم رقما مميزا للحارس محمد الشناوي حامي عرين النادي الأهلي والمنتخب المصري وذلك بعد على خلفية مشاركته في المواجهة الأولى للفراعنة بأولمبياد طوكيو2020.