/641590/شوقي-غريب-يكشف-السر-وراء-النتيجة-الإيجابية-أمام-إسبانيا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري أنه سعيد بالمباراة أمام إسبانيا مشددا أن منتخب إسبانيا بطل أوروبي ولا يجب الإستهانة به.

قال" الحمد الله على المباراة ، أول مرة الثلاثة الكبار يلعبوا معانا ، في الشوط الثاني كنا نهاجم أكثر من النصف الأول ".

شوقي غريب يكشف السر وراء النتيجة الإيجابية أمام إسبانيا

وواصل : " نلاعب أبطال أوروبا ، وسعيد بالأداء في الأكثر بالشوط الثاني ، سنقوم بدراسة المرحلة المقبلة، وسنحدد على أساسها خطتنا للفترة المقبلة".

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

شهدت مواجهة منتخب مصر أمام المنتخب الإسباني لكرة القدم رقما مميزا للحارس محمد الشناوي حامي عرين النادي الأهلي والمنتخب المصري وذلك بعد على خلفية مشاركته في المواجهة الأولى للفراعنة بأولمبياد طوكيو2020.

وأصبح محمد الشناوي أول حارس في تاريخ مصر والحراس المصريين يلعب في الثلاث بطولات العالمية ، حيث شارك مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية في البطولة التي توج بها النادي الأهلي بالميدالية البرونزية.

وشارك الشناوي مع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي أقيمت في روسيا وخرج منها الفراعنة في الدور الأول بعد حصول حارس الأهلي على رجل المباراة في مواجهة أوروجواي.

وأكمل الشناوي رقمه القياسي بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا في إولى مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020 ليصبح أول حارس يشارك في الثلاث بطولات العالمية.

وشهدت اللحظات الاولى قبل مواجهة مصر وإسبانيا لقطة مثيرة من نوعها وخاصة من جانب شوقي غريب المدير الفني للفراعنة قبل لحظات من إنطلاق المواجهة التي أنطلقت منذ دقائق في إولى مواجهات أولمبياد طوكيو.

وظهر شوقي غريب وهو يقوم بشد «الحزام» الخاص به قبل لحظات من إنطلاق مباراة مصر وإسبانيا ، الأمر الذي أثار السخرية والجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أعلن المدير الفني الإسباني التشكيل الرسمي للماتادور لاروخا في مواجهة مصر في المباراة المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.