/641587/الفراعنة-في-الأولمبياد-المنتخب-الوطني-يخطف-نقطة-ثمينة-من-إسبانيا

انتهت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 0/0، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول من المباراة ضغط متواضع من قبل منتخب إسبانيا، ولكن نجح دفاع المنتخب الوطني الأولمبي في التصدي للعديد من الكرات، ومنع لاعبي المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، وبدأ منتخبنا الأولمبي في بناء الهجمات، وسدد أحمد ياسر ريان أول تسديده ولكن تصدى لها حارس منتخب إسبانيا، ثم أحرز مهاجم منتخب إسباني كرة قوية ارتضمت بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي، ثم ردت مرة أخرى للاعب منتخب إسبانيا وأحرزها بعيدا عن المرمى، واشترك طاهر محمد طاهر مع مداف إسبانيا في كرة سددها طاهر وابتعدت عن مرى إسبانيا، ولكن الحكم عاد للفار، وحصل طاهر على البطاقة الصفراء.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بالضغط من قبل لاعبي المنتخبين، واستطاع لاعبو المنتخب المصري من صناعة العديد من الفرص، كما نجحوا في السيطرة على هجمات لاعبو منتخب إسبانيا، وتحسن أداء الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وشهد هذا الشوط تغيرات بالجملة من قبل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث حل عمار حمدي مكان إمام عاشور، وصلاح محسن مكان أحمد ياسر ريان، وإبراهيم عادل مكان طاهر محمد طاهر، كما قام لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بإحداث ثلاث تغيرات أيضا.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.