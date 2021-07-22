«أبويا ضربني علقة بسبب قبلة».. تصريحات نارية ليسرا

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حلت النجمة المصرية يسرا ، أمس، ضيفة على برنامج «مساء dmc» للإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية قناة «dmc»، لتتحدث عن علاقتها بزوجها خالد سليم، وتكشف أسرار فيلمها الجديد «ليلة العيد»، فضلًا عن السبب وراء ضرب والدها لها نحو ساعتين متواصلتين.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة يسرا خلال حلولها على برنامج «مساء dmc».

علاقة يسرا بزوجها خالد سليم وحقيقة خوفها من الحسد

كشفت يسرا عن حقيقة خوفها من الحسد وكواليس إقناع زوجها بدخول عالم التمثيل قائلة: "هدية ربنا ليا وأكبر هدية في عمري وأحن واحد عليا ربنا يخلهولي ويبعد عننا العين، وأنا بخاف جدًا من الحسد وهو كمان، أنا أقنعته بصعوبة يطلع معايا في مسلسل حرب أهيلة وقولتله من فضلك وافق ده مشهد النهاية بس، أنا اتجوزت وأطلقت بعد ما حب عليا واحدة وقولت ده بقى هينصفني، وخالد جوزي أول من دخل الهوا في برامج هالة سرحان وكان دايمًا ورا الكاميرا مخرج بس قولتله اطلع معايا أول الكاميرا مشهد خفيف"

وأكدت يسرا أن فيلمها الجديد لن يُكشف للنور خلال عيد الأضحى لهذا العام قائلة: "فيلم «ليلة العيد»، تم تصويره في جزية الذهب وجزيرة بين البحرين، ولكنه لن ينزل هذا العيد، لافتة إلى أن فريق العمل بالفيلم، تتعامل معه لأول مرة من بينهم سيد رجب وعبير صبير ونجلاء بدر وسميحة أيوب وأحمد صالح وهنادي مهنا، موضحة أن الفيلم يتحدث عن المرأة المعيلة والقهر الذي تتعرض له، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي".

أحمد زكي يفقد ضرس العقل بسبب قلم سعاد حسني

كما روت يسرا كواليس فيلم «الراعي والنساء»: "فيلم الراعي والنساء كان من بطولة الراحل أحمد زكي وإخراج المخرج علي بدرخان، وقتها كان فيه يوم اسمه يوم الأقلام العالمي، لأني ضربت أحمد زكي 6 أقلام، وهو أخد قلم من سعاد، وميرنا أخدت قلم من سعاد، وهو ضربني قلم، وكلهم في نفس اليوم، وكنت بضربه بالراحة عشان عارفة أنه بيضرب بجد، ولما خلصنا تصوير وضرب، لقيته بيقول لي إن ضرس العقل وقع بسبب قلم سعاد حسني، أما ميرنا فوشها وودانها كانت حمرة".

وعن تفكيرها في الاعتزال وضرب والدها لها تابعت: " مفكرتش اعتزل بس في فيلم ألف بوسة وبوسة، حصلت مشاكل وأضربت علقة كبيرة أوي في البلاتوه من أبويا، بسبب بوسة، لأنه اتفق مع المخرج إن مفيش بوس، بس أبويا كلني علقة قدام الناس كلها وكانت المنتجة نجوى إبراهيم موجودة وقامت تحوش أبويا عني اللي ضربني ساعتين وفضلت أصوت".

يسرا تبدي رأيها في عالم السوشيال ميديا

واختتمت يسرا حديثها بإبداء رأيها في عالم السوشيال ميديا: "السوشيال ميديا مبقتش مستعملة زي المفروض ما كانت تستعمل لمعرفة معلومة صحيحة والناس تكلم بعضها عليها وتفيد المجتمع اللي بتعيش فيه، بس دلوقتي فيه ناس قاعدة ماوراهش حاجة تعملها، وده مش بس في مصر، ده موجود حتى في أمريكا، فيه مناخ بيخلي ناس بتشمت فيك ومشاكل وشحن، وإحنا مكناش كده، والحياة كانت أبسط وألذ وأنضف، بس أنت دلوقتي عامل حساب واحد ماشي ممكن يصورك وأنت مضايق، السوشيال ميديا ليها وجه مضيئ مقدرش أنكر برضه، فيه ناس بقوا نجوم من السوشيال ميديا في 5 دقائق بس ملهمش تاريخ فني ومتعبوش في الشغلانة، أنا كنت ببني الاستديو مع يوسف شاهين وكنت مبسوطة إني بعمل كده".