/641585/الشناوي-يحطم-رقما-قياسيا-في-تاريخ-الحراسة-المصرية-تفاصيل

شهدت مواجهة منتخب مصر أمام المنتخب الإسباني لكرة القدم رقما مميزا للحارس محمد الشناوي حامي عرين النادي الأهلي والمنتخب المصري وذلك بعد على خلفية مشاركته في المواجهة الأولى للفراعنة بأولمبياد طوكيو2020.

وأصبح محمد الشناوي أول حارس في تاريخ مصر والحراس المصريين يلعب في الثلاث بطولات العالمية ، حيث شارك مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية في البطولة التي توج بها النادي الأهلي بالميدالية البرونزية.

الشناوي يحطم رقما قياسيا في تاريخ الحراسة المصرية

وشارك الشناوي مع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي أقيمت في روسيا وخرج منها الفراعنة في الدور الأول بعد حصول حارس الأهلي على رجل المباراة في مواجهة أوروجواي.

وأكمل الشناوي رقمه القياسي بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي أمام إسبانيا في إولى مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020 ليصبح أول حارس يشارك في الثلاث بطولات العالمية.

وشهدت اللحظات الاولى قبل مواجهة مصر وإسبانيا لقطة مثيرة من نوعها وخاصة من جانب شوقي غريب المدير الفني للفراعنة قبل لحظات من إنطلاق المواجهة التي أنطلقت منذ دقائق في إولى مواجهات أولمبياد طوكيو.

وظهر شوقي غريب وهو يقوم بشد «الحزام» الخاص به قبل لحظات من إنطلاق مباراة مصر وإسبانيا ، الأمر الذي أثار السخرية والجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تشكيل إسبانيا أمام مصر

أعلن المدير الفني الإسباني التشكيل الرسمي للماتادور لاروخا في مواجهة مصر في المباراة المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

حراسة المرمى: أوناي سيمون. خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا. خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس. خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

أعلن شوقي غريب تشكيل المنتخب الأولمبي لكرة القدم لمواجهة إسبانيا في إولى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو المقامة في العاصمة اليابانية، والتي تنطلق فعالياتها اليوم الخميس، على ان تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني في مباراته أمام إسبانيا:

التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح. في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور. في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.