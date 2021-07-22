لمدة 3 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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