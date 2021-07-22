الجمهورية: ثورة 23 يوليو كانت العامل الرئيسى لما تعيشه مصر من حاضر مشرق

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة (الجمهورية) إن ثورة 23 يوليو المجيدة سطرت أياما عزيزة على هذه الأمة وأكثرها وعيا وإدراكا بما يحيط هذا الوطن من مخاطر وانقسامات، وكانت العامل الرئيسى لما تعيشه مصر من حاضر مشرق.





ورأت الصحيفة - فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، بعنوان (احتفالات المصريين) - أن هذه الثورة المجيدة ولدت من رحمها ثورة 30 يونيو 2013، والتى شكلت امتداداً لأهدافها النبيلة ومسيرتها الوطنية المشرقة. وأكدت الصحيفة أن مصر شهدت - عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014 - نهضة تنموية غير مسبوقة فى مختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: من حق المصريين أن يحتفلوا بما يشهده هذا الوطن من استقرار وتنمية وتوافر للموارد والخدمات، ولتحيا مصر عزيزة مرفوعة الرأس والهامة فى ظل القيادة الوطنية للرئيس السيسى.

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