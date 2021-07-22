الزراعة: توافد المواطنين على حديقتى الأورمان والأسماك لقضاء ثالث أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار توافد المواطنين على حديقتى الأورمان النباتية والأسماك، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة ومنع الازدحام وارتداء الكمامات.





وذكرت وزارة الزراعة - فى بيان اليوم الخميس - أنه يتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن سعر تذكرة الدخول خمسة جنيهات، ويتم مع توفير كافة وسائل الراحة والترفية للمواطنين سواء فى حديقة الأورمان النباتية أو الأسماك. يشار إلى أن حديقة الأورمان بالجيزة تقام على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1873، وتضم أكثر من 1.200 نوع من الأشجار والنخيل الأثرى والنادر. أما حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، فقد أنشئت عام 1867 على مساحة 9.5 فدان، وتعد من أفضل الحدائق وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين توجد زعنفتين جانبيتين خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.

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