محافظ بورسعيد: الانتهاء من إزالة آثار البقعة الزيتية على شاطئ البحر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، الانتهاء من إزالة آثار بقعة التلوث الزيتى التى ظهرت على شاطئ البحر فى المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد 1000 متر، بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة، مشيرا إلى عودة الشاطئ إلى صورته الطبيعية.





وأشار المحافظ - خلال جولته على شاطئ بورسعيد اليوم الخميس - إلى أنه فور تلقى البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت بالاشتراك والتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الصحة ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس، لإزالة آثار البقعة ومحو آثار التلوث على الشاطئ فى المنطقة المذكورة. وأعرب الغضبان عن شكره لكافة الأجهزة التى أسهمت فى التعامل السريع مع الحدث والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما على آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطئ فى صورته الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين فى ثالث أيام عيد الأضحى. وكان محافظ بورسعيد قد أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى هذه الواقعة.

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