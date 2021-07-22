«التموين» تكشف: مخزون السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى بداية عام 2022

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى بداية عام 2022، وأن الوزارة تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية وبمنافذ الشركات التابعة من أجل توفير السكر أول بأول، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار توفير كافة السلع الغذائية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التي حدث بها طفرة نوعية فى جمهورية مصر العربية فى الآونة الأخيرة، بعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار أصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعري والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتي من السكر إلى ما يقرب من 90% ويرتفع المعدل النسبي للمخزون الاستراتيجي للسكر لما يزيد عن 6 أشهر.

وأضاف الوزير أن إنتاج السكر في مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من (بنجر السكر)، وكذلك انتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية "جلوكوز – وهاى فركتوز" من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن، موضحًا أن هذه الانجازات تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية.