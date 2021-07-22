/641578/شوقي-غريب-يتعرض-لموقف-محرج-قبل-مباراة-مصر-وإسبانيا-صور

شهدت اللحظات الاولى قبل مواجهة مصر وإسبانيا لقطة مثيرة من نوعها وخاصة من جانب شوقي غريب المدير الفني للفراعنة قبل لحظات من إنطلاق المواجهة التي أنطلقت منذ دقائق في إولى مواجهات أولمبياد طوكيو.

وظهر شوقي غريب وهو يقوم بشد «الحزام» الخاص به قبل لحظات من إنطلاق مباراة مصر وإسبانيا ليقوم مدرب الفراعنة بالإبتعاد عن الكاميرات ، الأمر الذي أثار السخرية والجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويستعرض دوت الخليج الواقعة.

لقطة مثيرة من شوقي غريب قبل لحظات من مباراة مصر وإسبانيا

أعلن المدير الفني الإسباني التشكيل الرسمي للماتادور لاروخا في مواجهة مصر في المباراة المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

حراسة المرمى: أوناي سيمون. خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا. خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس. خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

أعلن شوقي غريب تشكيل المنتخب الأولمبي لكرة القدم لمواجهة إسبانيا في إولى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو المقامة في العاصمة اليابانية، والتي تنطلق فعالياتها اليوم الخميس، على ان تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني في مباراته أمام إسبانيا:

التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح. في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور. في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

بدلاء مصر أمام إسبانيا اليوم في أولمبياد طوكيو

ويجلس على دكة بدلاء الفراعنة : "محمد صبحي، أحمد حمدي، كريم فؤاد، صلاح محسن، إبراهيم عادل، أحمد رمضان، ناصر منسي".

فيما تم استبعاد كلاً من: محمد عبدالسلام وناصر ماهر وجاد وعبدالرحمن مجدي من قائمة المباراة.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.