/641565/أبرزهم-مصر-وإسبانيا-مواعيد-مباريات-اليوم-في-أولمبياد-طوكيو-والقنوات-الناقلة

تنطلق اليوم الخميس، منافسات النسخة الجديدة من دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليايانية طوكيو، وتقام عدة مباريات، وعلى رأسهم مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات أولى مبارياته بدور المجموعات في تلك النسخة من الأولمبياد، ويعرض دوت الخليج أبرز مواجهات أولمبياد طوكيو اليوم:

موعد مباريات أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة المواجهة الأولى: منتخب مصر ومنتخب إسبانيا، في تمام الساعة الـ 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports المفتوحة، بتعليق رؤوف خليف. المواجهة الثانية: منتخب نيوزيلندا ومنتخب كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الـ 10 صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3. المواجهة الثالثة: منتخب المكسيك ومنتخب فرنسا في تمام الساعة الـ 10 صباحا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2. المواجهة الرابعة: منتخب السعودية ومنتخب ساحل العاج، في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1. المواجهة الخامسة: منتخب الأرجنتين ومنتخب إستراليا، في تمام الساعة الـ 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2. المواجهة السادسة: منتخب الهندوراس ومنتخب رومانيا، في تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 3. المواجهة السابعة: منتخب اليابان ومنتخب جنوب أفريقيا، في تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 1. المواجهة الأخيرة: منتخب البرازيل ومنتخب ألمانيا، في تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1. قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

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