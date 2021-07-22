أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 22 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسير شركة مصر للطيران، 71 رحلة جوية لنقل 6166 راكبا، تشمل 51 رحلة دولية و17 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوى. طوكيو يواجه المنتخب الأولمبى لكرة القدم، فى التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، نظيره الإسبانى فى مستهل مشواره فى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات. فيينا تطبق النمسا رفع الإلزام بضرورة ارتداء الكمامات فى المتاجر والمتاحف والمكتبات "باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات"، فى 8 ولايات اتحادية باستثناء العاصمة فيينا والتى تتخذ مسارًا أكثر حذرًا نظرًا للأعداد المتزايدة من إصابات فيروس "كورونا". القاهرة تنطلق على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتستمر فعالياته حتى 16 سبتمبر المقبل.

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