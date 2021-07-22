طقس ثالث أيام العيد .. انخفاض طفيف للحرارة ورياح متقطعة .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس "ثالث أيام عيد الأضحى المبارك"، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .. ويكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء.





وذكر خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات، إلا أن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف مترا والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 30 23 وادى النطرون 35 24 طنطا 36 24 شبين الكوم 36 24 دمنهور 33 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 23 السلوم 30 23 سيوة 36 23 بورسعيد 32 24 دمياط 31 23 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 24 الاسماعيلية 36 24 السويس 36 24 العريش 31 24 رفح 30 23 رأس سدر 35 25 نخل 34 19 نويبع 37 28 طابا 36 23 كاترين 32 21 الطور 37 25 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 36 24 بنى سويف 36 25 المنيا 37 25 أسيوط 38 26 سوهاج 38 26 قنا 39 27 الأقصر 40 27 أسوان 42 28 إدفو 43 29 أبوسمبل 42 29 الوادى الجديد 41 27 حلايب 36 28 شلاتين 39 27

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