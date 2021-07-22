سفارة مصر بـ كندا : نأسف لحريق كنيسة مارجرجس بفانكوفر .. ونستعجل التحقيقات

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة المصرية فى كندا، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تعرب سفارة جمهورية مصر العربية فى أوتاوا عن انزعاجها وأسفها الشديدين لتعرض كنيسة مارى جرجس القبطية الأرثوذكسية فى مدينة فانكوفر لحريق هائل أدى الى تدميرها بشكل شبه كامل".

وأضافت: "وإذ تتابع السفارة وطاقمها نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات الكندية لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان نتاج عمل إرهابى أو تخريبى متعمد، لتدعو جميع جهات التحقيق إلى سرعة الانتهاء من التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، ومحاسبة المسؤول عنه".

واختتمت: "نسأل الله تعالى أن يحمى جميع دور العبادة الخاصة بالجالية المصرية فى كندا من كل سوء، وأن ينزل السكينة والاطمئنان على أعضاء الجالية القبطية ويزيل أثر هذا الحادث الأليم فى أقرب فرصة".