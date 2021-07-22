صورة .. مصر تعزى الصين فى ضحايا الفيضانات

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الخارجية، بيانا على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "تعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذوى الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات التى ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين".

فيضانات الصين

وأضافت: "وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم"

وكانت فضائية "يورونيوز عربية"، قد أذاعت لقطات يظهر من خلالها، 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم فى الصين بعد أن غمرت سيول غزيرة مترو أنفاق فى تشنجتشو عاصمة مقاطعة هينان الواقعة وسط البلاد.