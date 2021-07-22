حديقة حيوان الجيزة تحقق رقما غير مسبوق فى ثانى أيام العيد

جدة - نرمين السيد - قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 31 ألف زائر أمس الأربعاء، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ الوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف، فى تصريحات له، أن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه بتقديم كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان بالعيد، فضلا عن الاهتمام بتطويرها، لافتا إلى أن الحديقة بدأت فى استقبال زوارها منذ السابعة والنصف صباحا. وأشار إلى أن دخل حديقة حيوان الجيزة اليوم بلغ 200 ألف جنيه وهو رقم غير مسبوق فى تاريخها، ما يدل على إقبال المواطنين لما لمسوه من تجديد وتطوير فى الحديقة من حيوانات جديدة ومسطحات خضراء.

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