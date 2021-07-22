/641562/اتصالات-تقدم-بديل-باقات-كونكت-X--اعرف-اكتر

اتصالات لغت باقات كونكت و كونكت X وتتواجد الأن باقات ميجا الجديدة من سوبر كونكت لأول مرة في مصر حيث أنها تقدم مجموعات جديدة من التطبيقات تتحاسب عليه بنص ميجا بس بتجمع ما بين انواع كل التطبيقات وانت تقدر تختار المجموعة التي تناسبك استخدامها.

دوت الخليج باقات اتصالات وكشفت الصفحة الرسمية لشركة اتصالات، تفاصيل باقات جديدة، وكتبت: "ممكن تدخل تفصل مجموعتك بنفسك من علي My Etisalat App و التطبيقات اللي خارج المجموعة بتتحاسب بـ1 ميجا عادي". تطبيق اتصالات وتابعت: " مش بس كده كمان واتساب هيكمل معاك حتي لو وصلت ل100% من استهلاك باقتك علي سرعة مخفضة لغاية ميعاد تجديد الباقة يعني هتقدر تفضل دايما متواصل. ده غير اننا لو مشتركين في عرض الصيف من اتصالات هينزلنا ضعف باقة ميجا عند الاشتراك لأول مرة و للاشتراك كلم #566* و اختار باقات ميجا او ادخل علي تطبيق My Etisalat ".

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