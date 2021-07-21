/641560/في-عيد-الاضحى-استمتع-مع-Orange-في-باقات-Home-4G

يمكن لعملاء شركة أورنج Orange الاشتراك في الانترنت المنزلى بدون خط ارضى من اورنج وذلك في عيد الأضحى المبارك 2021 حيث يستمتع عملاء أورنج بالخدمات المميزة.

دوت الخليج خدمة أورنج Home 4G استمتع براوتر السرعات الفائقة الجديد اللى هتقدر تستخدمه فى أكتر من مكان مع أكبر باقات تصل الى ٣٥٠ جيجا وبأسعار تبدأ من ١٢٠ جنيه بس. روتر Home 4G وكمان دلوقتى تقدر تقسط الراوتر على ١٢ شهر بدون فوائد عن طريق كروت الائتمان، للاشتراك كلّم ١٦٣٣٣ أو زور اقرب فرع.

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