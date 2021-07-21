/641558/التشكيل-المتوقع-للمنتخب-الأولمبي-أمام-إسبانيا-في-أولمبياد-طوكيو

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي، مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لمنتخبنا الأولمبي في تلك المباراة:

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام إسبانيا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأسامة جلال.

في خط الوسط الدفاعي: أحمد أبو الفتوح، وأكرم توفيق، وإمام عاشور وكريم العراقي.

في خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي وإبراهيم عادل.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

منتخب كرة القدم يختتم تدريباته اليوم

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمقابلة منتخب إسبانيا ضمن منافسات أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها غدا الخميس، على أن تستمر حتى يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.