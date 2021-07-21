دار الإفتاء: حياة كريمة تطبيق حقيقى لشريعة الزكاة لأنها تستهدف بناء الإنسان

أكد الدكتور محمد وسام خضر رئيس إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن مبادرة حياة كريمة يعد تطبيق حقيقى لشريعة الزكاة والذى جعله الله تكافلا اجتماعيا ، موضحا أن الزكاة تأخذ من الأغنياء وتقدم للفقراء لتقل الطبقية بين جميع الطبقات فيحيى الجميع حياة كريمة ، لذلك يجوز توجيه أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة.
وقال رئيس إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن مبادرة حياة كريمة تمتاز بالمؤسسية والمعلوماتية، وكلما كان المشروع به من المعلومات والبيانات الواسعة المدى كان أثره عظيما، موضحا أن المبادرة تعد أكبر مشروع وطنى في العصر الحديث.
ولفت رئيس إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء ، إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل سكن وتعليم وعلاج، وكل هذه النواحى تسعى لبناء الإنسان والزكاة أساسها بناء الإنسان ودوران عجلة التنمية المجتمعية.
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