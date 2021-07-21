جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى برنامج لقاء خاص، عبر قناته على موقع يوتيوب: "لفظ العدد المفرد 1 يوافق المعدود، نقول حضر طالب واحد وطالبة واحدة، ونقول حضر طالبان إثنان وحضرت طالبتان إثنتان".
وتابع: "الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود أينما وقعت، سواء كانت مفردة أو مركبة، فنقول حضر 13 طالبا".
وواصل وزير الأوقاف حديثه: "أما 10 فلها حكم مختلف، فـ 10 المفردة تعامل معاملة الأرقام المفردة، أما 10 المركبة فهى قطعا توافق المعدود أينما وقعت، ومنه قوله تعالى: إنى رأيت أحد عشر كوكبا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزير الأوقاف يوضح الموقف الإعرابى لـ 10 المفردة والمركبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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