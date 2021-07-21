641556 /641556/لمخالفتهم-تعليمات-الحج-ضبط-87-شخص-اثناء-دخول-المسجد-الحرام 10:47 م - الأربعاء 21 يوليو 2021 قال العميد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج إنه جرى ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال. هذا وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمخالفتهم تعليمات الحج.. ضبط 87 شخص اثناء دخول المسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.