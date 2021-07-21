/641553/أنواع-بطاقات-البنك-الأهلي-المصري-للائتمان

يسأل المواطنون في جمهورية مصر العربية عن أنواع بطاقات البنك الأهلي المصري للائتمان وذلك لمعرفة مزايا يقدمها البنك الأهلي من خلال فروعها بكل محافظة. وهذا ما نقدمه في السطور التالية.

دوت الخليج أنواع بطاقات البنك الأهلي المصري للائتمان يقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من بطاقات الاثتمان والتي تتيح للعملاء والمواطنون تخليص مستحقاتهم المالية كلها، في أسرع وقت من أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري. أنواع بطاقات الائتمان من البنك الأهلي المصري فيزا البلاتينية - فيزا الذهبية - فيزا كلاسيك - ماستركارد البلاتينية - ماستركارد تيتانيوم - ماستركارد مصر للطيران - ماستركارد مانشستر يونايتد - ماستركارد استاندرد - ماستركارد وورلد - ماستركارد وورلد إيليت.

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