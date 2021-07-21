/641554/الإمام-الطيب-يؤكد-دعم-الأزهر-لخطوات-الرئيس-فى-بناء-الوطن-وجهوده--المخلصة-لتوفير-حياة-كريمة

أكد الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، دعم مؤسسة الأزهر، الكامل، لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بناء الوطن والجهود المخلصة التى يبذلها من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.

الإمام أحمد الطيب يهنيء الرئيس السيسي بعيد الأضحى ودعا الدكتور أحمد الطيب شيخ للأزهر، أن يسدد ويؤيد الرئيس السيسى فى مواجهة جميع التحديات، التى تحدق بمصر المحروسة. وجدد الإمام الأكبر، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء، التهنئة إلى الرئيس السيسى، بعيد الأضحى المبارك.

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