حماية المستهلك: نعمل فى إجازة العيد بالمحافظات والحملات مستمرة على الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسام الدين، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة فى الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات، والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وأشار رئيس حماية المستهلك إلى أن حملات الجهاز وفروعه، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن ضبط وتحرير عددا من المخالفات.

ففى الشرقية، تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت محلات بيع اللحوم، وحرر موظفو الجهاز 12 محضرا ضد أصحاب محال جزارة، لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما شن فرع الجهاز بالمنيا، حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود، لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على 9 مولات، للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات.

وشارك فرع الجهاز بأسيوط مع الطب البيطرى فى المرور على 40 شادرا للحوم، للتأكد من التزامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية، وتم ضبط 230 كيلو لحوم فاسدة وكمية 50 كيلو من الكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لإتخاذ شئونها.

وشن فرع الجهاز بأسوان حملة للمرور على الأسواق بالمحافظة، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بأحد محلات السوبر ماركت الكبرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك.

ونفذ فرع الجهاز بالقليوبية، حملات للمرور على عدد من الأسواق التجارية، ومتابعة نسب التخفيضات المعلن عنها والتأكد من صحة هذه التخفيضات، كما تم المرور على عدد من محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة.

وفى فرع الإسكندرية، شن فرع الجهاز بالمحافظة حملة للمرور على عدد من الكافيهات بالمناطق المختلفة، للتأكد من الالتزام بقائمة الأسعار المعلنة وعدم تحصيل أى مبالغ إضافية بخلاف السعر المعلن عنه والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وصرح حسام الدين، بأن جهاز حماية المستهلك، يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أية شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز، عبر الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى، أو عن طريق خدمة الواتس اب 01577779999، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.