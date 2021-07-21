الطيب يؤكد دعم الأزهر لخطوات الرئيس فى بناء الوطن وجهوده لتوفير حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعم مؤسسة الأزهر، الكامل، لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بناء الوطن والجهود المخلصة التى يبذلها من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.





ودعا شيخ للأزهر، الله - تعالى - أن يسدد ويؤيد الرئيس السيسى فى مواجهة جميع التحديات، التى تحدق بمصر المحروسة. وجدد الإمام الأكبر، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء، التهنئة إلى الرئيس السيسى، بعيد الأضحى المبارك.

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