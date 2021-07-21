/641551/نواب-حزب-مستقبل-وطن-بالقاهرة-يحتفلوا-بعيد-الأضحى-بتوزيع-الهدايا-واللحوم-صور

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن،و تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، والنائب محمد ماهر امين الحزب بالقاهرة ، قام العديد من النواب باقسام القاهرة المختلفة بالاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع المواطنين واضفاء روح البهجة عليهم.

ونظمت أمانة شبرا تحت رعاية النائب إيهاب الطماوي " فاعلية لتوزيع " هدية الرئيس للاطفال " في جميع مناطق شبرا من اجل "رسم البسمة"، و إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال فى جميع مناطق شبرا.

وقام هيئة مكتب الحزب في منطقة حدائق القبة برعاية النائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد جعفر أمين المتابعة والتواصل بالقاهرة بتوزيع اللحوم على الاسر الاكثر احتياجا بمنازلهم.

و نظمت أمانة بدر، فاعلية لتوزيع "11 ألف هدية" عينيه بخلاف توزيع "العيدية النقدية" على جميع الأطفال فى معظم أحياء "مدينة بدر" بعد صلاة العيد" مباشرة فى جميع مساجد المدينة.

وقد تم تشكيل مجموعات من الشباب بكافة مساجد أحياء المدينة لتوزيع أكثر من (11) ألف هدية متنوعة بخلاف "العيدية النقدية"، على صغار الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم أثناء خروجهم من الصلاة، كما تم المرور على حى "الزهور"؛ ليلة وقفة العيد بسيارات الحزب.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".