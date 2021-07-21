/641548/رسميا-قائمة-الأهلي-لمواجهة-البنك-في-الدوري-العام

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه في مباراة البنك الأهلي، والتي تقام غدا الخميس في تمام الساعة السابغعة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويعرض دوت الخليج قائمة المار الأحمر كالتالي:

قائمة النادي الأهلي في مواجهة البنك

علي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.

الاهلي يختتم تدريباته لمواجهة البنك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، وأقيمت تدريبات المارد الأحمر على ملعب «الأهلي we السلام»، ويعرض دوت الخليج ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويغيب عن الأهلي السداسي المنضمين غلى قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وهم ، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، اكرم توفيق، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان «بيكهام»، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.