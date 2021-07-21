/641545/متمادية-في-ألاعيبها-إثيوبيا-التوصل-للحلول-أمر-في-متناول-أيدينا-والسد-لن-يلحق-الضرر-بمصر-والسودان

تستكمل الدولة الإثيوبية الاعيبها واستفزازتها المستمرة.. لتخرج وزارة خارجيتها اليوم الأربعاء لتؤكد أن مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة، آملة في التوصل إلى حل عن طريق الحوار يرضي جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال صفحة وزارة الخارجية على تويتر حيث قالت " نفرح لملء سد النهضة. لم تتكبد مصر والسودان أي ضرر كبير كما أكدنا منذ بداية المفاوضات الثلاثية". وأضافت: "نأمل، إذا تفاوضنا بحسن نية، في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وهو أمر في متناول أيدينا". ونشرت الوزارة صورا لمواطنين إثيوبيين يحتفلون بالملء الثاني لسد النهضة.

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