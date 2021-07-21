/641549/هل-ينفع-يتعمل-دفتر-توفير-لطفل-عنده-9-سنين-في-البريد-المصري

يسأل عدد من عملا البريد المصري حول امكانية عمل دفتر توفير للأطفال الصغار، والشروط التي يضعها البريد المصري بهذا الأمر عبر حسابهم بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج دفتر توفير البريد المصري للأطفال كتب أحد عملاء البريد المصري عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "لو طفل عند 9 سنوات ينفع يعمل دفتر". وردت الصفحة وكتبت: " بخصوص الحسابات تحت الوصاية يتم إصدار الدفاتر الورقية كوسيلة للتعامل عليها ولا يمكن استبدالها بوسيلة أخرى، و في حالة وجود الأب تكون الوصاية له ويحق له الإيداع والسحب."

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