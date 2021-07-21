ماركا: رمضان صبحى أحد جواهر الكرة الأفريقية وجبهته صداعا للأسبان فى الأولمبياد

يستهل منتخب مصر الأولمبي مبارياته في أولمبياد طوكيو، بمواجهة نظيره المنتخب الإسباني في التاسعة والنصف صباح غدا الخميس، في إطار المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعب الأولمبية، قبل الافتتاح الرسمي للبطولة بيوم.

ويضم المنتخب الإسباني المشارك في الأولمبياد العديد من نجوم كرة القدم، كما يضم 6 لاعبين كانو ضمن منتخب إسبانيا المشارك في أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي وصل خلالها منتخب الماتادور إلى الدور نصف النهائي وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على النجم المصري رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، باعتباره من أبرز لاعبي الفراعنة، قبل مواجهة الغد.

وقالت "ماركا" في تقرير لها :"سيبدأ المنتخب الأولمبي رحلته في اليابان يوم الخميس في سابورو، حيث سيواجه فريق لويس دي لا فوينتي في مباراته الأولى في دور المجموعات، منتخب مصر، والذي يضم بين صفوفه رمضان صبحي، أحد أكثر اللاعبين الواعدين في بلد الأهرام".

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب بيراميدز سيكون أحد أكبر التهديدات في الجبهة اليسرى للهجوم المصري، خاصة أن قوة هذه الجبهة تجعلها تشكل صداعًا حقيقيًا للمدافعين، وهو لاعب يمكنه أيضًا اللعب في داخل الملعب، وليس على الطرف الأيسر.

وأوضحت الصحيفة :"لا يزال صبحي يبلغ من العمر 24 عامًا، وقد تقدم بصورة مميزة في عالم كرة القدم، في سن الـ 16 ظهر لأول مرة في الملاعب المصرية وفي سن الـ 17 ظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني لبلاده".

وتابعت الصحيفة :"رمضان صبحي أحد جواهر كرة القدم الأفريقية، لم يستغرق وقتا طويلا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ولهذا السبب ، دفع ستوك سيتي خمسة ملايين جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدماته عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، كان يهدف إلى عمل سيرة ذاتية لمسيرته الكروية في إنجلترا، لكن كان من الصعب عليه التمركز ولم يكن يعرف كيفية التسديد على المرمى في بعض الأحيران، قد يبدو هذا الأمر غريبًا".

وواصلت :"رمضان صبحي ماهر في التعامل مع الكرة كما كان طوال الوقت، لم يتمكن من التسجيل من مسافة متوسطة أو طويلة، في ستوك سيتي كانوا على علم بذلك وخلال العامين الذي كان فيه في النادي الإنجليزي، ركز على تسديد الكرة واتقان العرضيات".

واختتمت :"مع كل هذا، نأمل ألا يظهر تحسنه في التسديد على المرمى غدا الخميس أمام الحارس أوناي سيمون، في أول ظهور لإسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

ماركا