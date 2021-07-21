رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو

وأكد رئيس قضايا الدولة فى البرقية، أن تلك الثورة قضت على الاستعمار وأعوانه، واستطاعت أن تعيد لمصر استقلالها من التبعية ومن التخلف، وكانت نبراسا أضاء بنور الحرية والاستقلال العديد من الدول العربية والأفريقية ودول العالم الثالث.
وقال: "سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا قيادة وشعبًا من أعداء النجاح والتقدم، وأن يحقق لبلدنا الازدهار والاستقرار والتقدم فى شتى المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".
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