محافظ قنا: استمرار العمل بجميع المرافق الحيوية خلال عيد الأضحى

كما أكد وفقا لبيان صحفى، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقٍ كافة شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها بشكل فورى وسريع.
وأضاف المحافظ، أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحى يعمل بكامل طاقته طوال عطلة العيد، مطالبًا المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه فى مثل هذه المناسبات وإدارة استخدامها بشكل جيد وعدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحى خلال أيام العيد، والتى يزداد فيها نسب استهلاك المياه لمستويات عالية، مشيرًا إلى عدم وجود أى أعطال مؤثرة بالشبكة.
وفى السياق، أكد المحافظ انتظام العمل فى المنشآت التموينية وتوفير جميع السلع التموينية، واللحوم بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق لضمان التأكد من توافر السلع الأساسية والخضروات والفواكة والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها، فضلًا عن متابعة مديرية التموين بقنا المستمرة فى شن حملاتها بشكل يومى على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع المجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.
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