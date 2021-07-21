رئيس الثروة الحيوانية يتابع العمل فى منافذ بيع الأضاحى وداخل المجازر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بعض منافذ بيع الأضاحى والمجازر الخاصة فى بعض مدن ومراكز محافظتى القاهرة والشرقية ومدينتى العاشر من رمضان والشروق، للتأكد من صحة وسلامة الأضاحى المعروضه للبيع وإيوائها فى الأماكن الصحيحة المناسبة مع توفير العلائق والمياه النظيفة الكافية.





تأتى عملية المتابعة تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف المتابعات الميدانية على منافذ بيع الأضاحى والتأكد من انسيابية العمل وانتظامه فى المجازر. كما تابع انتظام العمل فى المجازر وذبح الأضاحى للمواطنين مجانا بعد إجراء الفحوصات الطبية والصحية اللازمة عليها، فضلا عن التواصل مع مديرى الانتاج الحيوانى فى مديريات الزراعة بالمحافظات للتأكيد على استمرار تكثيف المتابعات الفنية على الأضاحى المعروضة للبيع فى المنافذ المختلفة طوال فترة أيام التشريق. وأكد سليمان استقبال الشكاوى والمقترحات عبر التواصل الإلكترونى على أرقام واتساب القطاع 01558626681 و01558626682، أو على الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو على الواتساب 01111866710.

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