/641538/ألهمت-جميع-حركات-التحرر- في-العالم-رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى ثورة-٢٣-يوليو

برقية التهنئة

وجاء في نص البرقية:” تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد اسمحوا لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أهدي سيادتكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ، التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار، و سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، و أبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه و بديمقراطيته”.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ:” ومما لا شك فيه أن مسيرتكم، مسيرة عطاء متواصلة يشهدها المواطن المصري وندعو الله عز وجل أن يتحقق على أيديكم المستقبل المشرف الذي نتطلع إليه جميعاً”.

وكل عام و انتم بخير ،،