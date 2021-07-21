سارة الطباخ بعد الغاء حفلات الشرنوبي: «لن يردعنا أحد عن أخذ حقوقنا»

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دوت الخليج يرصد تعليق سارة الطباخ على ايقاف محمد الشرنوبي

كتبت سارة الطباخ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي، الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21/7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر 30/3، بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط، كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي، بموجب عقد ساري حتى الآن والعقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31/1/2021”.

وتابعت الطباخ: "كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مفيش حد فوق القانون، إحنا دولة قانون".

محامي سارة الطباخ يحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المنتجة سارة الطباخ، حذر الشركات الإنتاجية والإعلامية والإعلانية والتطبيقات الرقمية وشركات الاتصالات من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي بشكل منفرد، مضيفا أن العقد المبرم بينهما والذي ينص على إدارتها لأعماله وأنها الوكيل الحصري لأي تعاقدات فنية خاصة به، لا زال ساريا إلى الآن بناء على الحكم القضائي الذي حصلت عليه موكلته، مضيفا أن المطرب يسعى لتوريط الشركات.

سارة الطباخ تعارض حكم حبسها بسبب محمد الشرنوبي

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، بقبول معارضة المنتجة سارة الطباخ على حكم حبسها غيابيًا سنتين مع الشغل، بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبى بموجب توكيل رسمى، وخيانة الأمانة، شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه، اذ تقدمت سارة الطباخ باستئناف على الحكم الصادر ضدها، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.

وكانت اتهمت سارة الطباخ في محضر رسمي داخل قسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة الدراجة البخارية الخاصة بها "سكوتر"، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل ضباط وحدة المباحث، وقالت سارة الطباخ، في المحضر ، إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن صاحبة أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

فيما قال الشرنوبى أمام جهات التحقيق، أثناء سماع أقواله عن الواقعة، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.