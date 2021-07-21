/641521/تفاصيل-صادمة-في-العثور-على-جثة-طفل-عارية-داخل-المقابر-بقنا

كشفت الأجهزة الامنيةبوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من ، أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، بأنه أثناء توجهه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل داخل المدفن خاصتهم وما أتضح أن الجثة لطفل فـى العقد الثانى من العمر عاري «فى حالة تحلل» وبجواره ملابسه كما أتضح عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة طفل عاريا داخل مدافن في قنا قطاع الأمن العام وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد هوية الطفل. كما توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ابن عم والد الطفل سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا. خلافات الميراث بين العائلتين وبعد تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته امام جهات التحقيق إعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده. حيث قام بإستدراج الطفل لداخل سيارة ربع نقل يعمل عليها « تم ضبطها»،وتوجه به لمنطقة المقابر «محل العثور على الطفل» وقام بخنقه بإستخدام حبل وجرده من ملابسه وتسلق أحد المدافن وقام بإلقاء جثة الطفل للمدفن المجاور. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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