محافظ مطروح يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين فى ثانى أيام العيد

وأوضح محافظ مطروح فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تلقت بلاغ طوارئ وتم التوجه على الفور لمدينة العلمين، لسرعة إصلاح وصيانة كسر فى أحد الخطوط الرئيسية، مشيرًا إلى أن الشركة أعلنت عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمة فورى طوال إجازة العيد، تحت كود 575 تسهيلًا على المواطنين وحفاظًا على استمرار الخدمة.
وأشار إلى أن مستشفى الضبعة المركزى والعلمين النموذجى، استقبلا مصابى عدد من الحوادث على طريق محور الضبعة والطريق الساحلى مرسى مطروح ـــ الإسكندرية مع الدفع بسيارات الإسعاف المتواجدة على طول الساحل على الفور، ضمن خطة الاستعدادات خلال العيد.
وأكد شعيب أهمية استمرار تحقيق السيولة المرورية بشوارع مطروح مع الإقبال الكبير الذى تشهده المحافظة من المُصطافين، مشيدًا بجهود رجال إدارة مرور مطروح.
ولفت إلى أن مركز ومدينة مرسى مطروح شنت حملة اشغالات على كورنيش المدينة، وتمت إزالة إشغالات عدد من المحال التجارية والكافتيريات والتحفظ على رخص 3 محال، فيما استقبلت شركة الكهرباء عددا من بلاغات انقطاع الكهرباء فى عدد من المناطق والتجمعات، وسارعت على الفور من خلال المهندسين والفنيين بأعمال الإصلاح والصيانة.
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