صور.. إقبال الأسر والشباب على المتنزهات بالمنوفية فى ثانى أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وامتلأت المتنزهات والميادين والحدائق فى المحافظة، بالأسر والشباب والأطفال، كما انتشرت عربات بيع الحلوى والتسالى وغزل البنات، والتى شهدت إقبالا من الشباب والمواطنين احتفالا بثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
كما شوهد تجمع الشباب أمام منطقة كورنيش شبين الكوم، حيث استمتع بعضهم بالقفز داخل المياه، فى ظل الأجواء الحارة.
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