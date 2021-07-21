تردد قناة bein sport المفتوحة 2021 الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

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يخوض المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب أولى مواجهاته أمام منتخب إسبانيا في مباراة يسعى خلالها أبناء النيل في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز او حتى التعادل.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من صباح الغد على أن تذيع شبكة بي ان سبورت المفتوحة مباراة مصر وإسبانيا

ويستعرض موقع دوت الخليج تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة مصر واسبانيا في إطار مواجهات أولمبياد طوكيو.

ويمكنك إستقبال تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة كالتالي:

التردد: 12604 أو 12765 .

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3 .

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.