/641529/هربا-من-الحر-مصرع-تلميذ-وعامل-أثناء-الاستحمام-بنهر-النيل-بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا في أثناء الاستحمام بترعة بناحية قرية سفلاق دائرة مركز ساقلتة شمال شرق سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، اليوم الأربعاء.

كما لقي عامل مصرعه غرقًا في حال الاستحمام بنهر النيل بدائرة مركز طما، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طما العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع تلميذ وعامل اثناء الاستحمام بنهر النيل بسوهاج

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا عن وجود غريق في ترعة بنجع الشيخ علي بسفلاق مركز ساقلتة، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وأتضح من الفحص غرق علي «أسعد السيد»، 13 عامًا، تلميذ، لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ لمركز شرطة ساقلتة

كما وورد بلاغ لمركز شرطة ساقلتة يفيد بغرق شخص في خلال الاستحمام في نهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين غرق السيد عبدالغني محمد، 23 عامًا، عامل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.