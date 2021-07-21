641528 /641528/القوات-البحرية-تنجح-فى-إنقاذ-يخت-شراعى-يحمل-الجنسية-السويسرية-على-متنه-عدد-10 أفراد 05:09 م - الأربعاء 21 يوليو 2021 فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم أعمال البحث والإنقاذ، تمكنت عناصر من القوات البحرية بنطاق الأسطول الجنوبى من إنقاذ طاقم يخت شراعى تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة فجر اليوم الأربعاء الموافق 21/7/2021. حيث وردت إشارة الإستغاثة من اليخت الذى يحمل الجنسية السويسرية وعلي متنه (10) أفراد (4 فرد فرنسي - 2 فرد سويسري - 1 فرد أسبانى - 1 فرد دنماركى - 1 فرد إنجليزي - 1 فرد إسترالي). تابع موقع دوت الخليج علي

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