/641526/تعرف-على-الألعاب-التي-حصلت-فيها-مصر-على-ميداليات-في-تاريخ-مشاركتها-في-الأولمبياد

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراة هامة أمام إسبانيا في المواجهة التي تنطلق في تمام التاسعة والنصف من صباح الخميس في أولى مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ويستعرض دوت الخليج الألعاب التي حصلت فيها مصر على ميداليات على مر التاريخ:

رفع الأثقال: ٥ ذهبية- ٣ فضية- ٦ برونزية مصارعة: ٢ ذهبية- ٣ فضية- ٢ برونزية ملاكمة: ١ فضية- ٣ برونزية غطس: ١ فضية- ١ برونزية جودو: ١ فضية- ١ برونزية سلاح: ١ فضية تايكوندو: ٢ برونزية وصول أشرف صبحي إلى العاصمة اليابانية طوكيو وصل أشرف صبحي إلى العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقباله سفير مصر بطوكيو، وحرص صبحي على الإطمئنان على أحوال بعثة مصر في طوكيو، وذلك من خلال لقائة مع عدد من الإداريين المعنيين بالبعثة هناك، كما تأكد من توفر جميع المقومات الخاصة باستعدادات اللاعبين لخوض منافسات الأولمبياد. مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة. يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو. قائمة المنتخب الأولمبي حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي

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