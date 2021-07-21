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القوات البحرية تنقذ يخت شراعى سويسرى على متنه 10 أفراد من جنسيات مختلفة

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نجحت القوات البحرية فى إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه (۱۰) أفراد من جنسيات مختلفة، وذلك حسبما أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة.

 

وتمكنت عناصر من القوات البحرية بنطاق الأسطول الجنوبى من إنقاذ طاقم يخت شراعى تعرض للجنوح على الشعب المرجانية بمضيق تيران بخليج العقبة فجر اليوم الأربعاء الموافق 21/7/2121 ، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم أعمال البحث والإنقاذ.

 

وردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذى يحمل الجنسية السويسرية، وعلى متنه (10) أفراد (4 فرد فرنسي - ۲ فرد سويسري - 1 فرد أسبانى - 1 فرد دنماركى - 1 فرد إنجليزي - 1 فرد إسترالي).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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