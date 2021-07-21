المركزى للمبيدات: استلام عينات الصادرات الزراعية طوال إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - يواصل المركز الوطنى لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزى للمبيدات، العمل فى ممارسة مهام تحليل عينات الحاصلات الزراعية لكشف وجود متبقيات المبيدات أو الملوثات فى عينات الحاصلات الموجهة إلى السوق العالمى أو تقصى حالة الحاصلات المعروضة فى السوق المحلى.





جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمواصلة تقديم الخدمات من قطاعات ومعاهد ومعامل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خلال إجازة عيد الأضحى.

وكشف الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزى للمبيدات، عن استمرار تلقى العينات المختلفة من الحاصلات الزراعية لتحليلها فى المركز الوطنى لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل طوال اليوم وخلال الإجازات الرسمية فى مركز خدمة العملاء، واستقبال العينات داخل مركز الرصد، وإجراء عمليات تحليل العينات دون توقف على مدار العام.

وأكد أن المركز يطبق منظومة محكمة تمكنه من إصدار شهادات بنتائج العينات المختلفة خلال 24 ساعة فقط من تاريخ استلامها، وهى سابقة مهمة ولأول مرة فى تاريخ مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات فى مصر، وهو ما يدعم عملية دفع عجلة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة فرصها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستهداف زيادة المصدر منها فى ظل استراتيجية الدولة ووزارة الزراعة فى تعظيم الموارد من العملة الصعبة، عن طريق صناعة سمعة مميزة لكافة الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف "عبدالسلام" أن المركز الوطنى لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات يعتبر إضافة إلى البنية التحتية العلمية فى مصر والشرق الأوسط فى مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات المختلفة فى الأغذية، حيث يضم كوادر علمية ذات خبرات أكاديمية وعملية مميزة، وهو ما يمكن المعمل من تنفيذ الخطط المستقبلية للتوسع رأسياً، وذلك بدعم من وزير الزراعة السيد القصير الذى وجه بضرورة التوسع فى اعتماد عدد أكبر من طرق التحاليل المختلفة إضافة للتحاليل الأساسية المعتمدة فى المعمل الآن، ورفع القدرة الاستيعابية للمعمل إلى 1000 عينة يوميا وهو ما يتم العمل على تحقيقه فى القريب العاجل.

ولفت رئيس المعمل المركزى للمبيدات استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى أيضا فى أقسام المعمل، حيث يختص المعمل منذ إنشائه بقرار جمهورى عام 1970 بتقييم فاعلية المبيدات الواردة إلى مصر، من حيث تأثيرها وفاعليتها فى مكافحة الآفات وتحديد فترة ما قبل الحصاد (PHI) لكل مبيد وفقا لمعطيات البيئة المصرية.