البيئة: لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى بشاطئ المناخ ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور، تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس، للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

وقامت كذلك اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، بالتفتيش على المراكب الموجودة فى منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.